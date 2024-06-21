Главная » Новости



15:00, 21 июня 2024 года Орловские кинологи отмечают профессиональный праздник В правоохранительных органах этим специалистам и их четверолапым напарникам отведена особая роль.







21 июня отмечается День кинологических подразделений МВД России. Они есть не только в полиции, но и в других ведомствах. Этим специалистам и их четверолапым напарникам отведена особая роль – находить запрещенные вещества и предметы, выслеживать и задерживать преступников, охранять объекты, искать людей под завалами и спасать их.



Всех служебных собак объединяет одно – они должны быть добры к посторонним людям. Несмотря на свой бойцовский характер, со своими хозяевами они очень ласковые. В чем состоит специфика отбора и дрессировки патрульных собак? Расскажет Елена Степовая.





Елена Степовая



