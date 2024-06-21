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11:00, 21 июня 2024 года Орел получит пять троллейбусов из Санкт-Петербурга Договоренность уже есть.





20 июня на заседании комитета городского совета по бюджету и налоговой политике директор МУП "ТТП" города Орла Игорь Косолапов сообщил о договоренности по поставке пяти троллейбусов из Санкт-Петербурга. Его слова приводит пресс-служба горсовета.



Также Косолапов рассказал, что сегодня в Орле на маршруты выходят 13 – 14 троллейбусов, многие из них сильно изношены. Выпуск трамваев на линию удалось увеличить до 17 единиц.





Артем Ежаков



