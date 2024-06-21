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11:35, 21 июня 2024 года Депутаты одобрили многомиллионную финансовую помощь для ТТП "Орла" Вопрос рассмотрели на заседании профильного комитета.





20 июня депутаты городского совета одобрили многомиллионную финансовую помощь для ТТП "Орла". Вопрос рассмотрели на заседании комитета по бюджету и налоговой политике.



На заседании поддержали поправки в действующий бюджет города, одной из которых стало выделение 100 миллионов рублей на оказание финансовой помощи Трамвайно-троллейбусному предприятию для погашения кредиторской задолженности.



В феврале предприятие получило 50 миллионов рублей.



Комитет предложит депутатам проголосовать за эти поправки на заседании городского совета 28 июня.









Артем Ежаков



