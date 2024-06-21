Заморозки почти не повлияли на урожай клубники на Плодовке
Косточковым повезло меньше.
Затяжные весенние заморозки и резкие перепады температур многих оставили без урожая ягод и косточковых. Клубника на полях ВНИИСПК почти не пострадала.
Косточковые от капризов погоды пострадали сильнее – не смогли приспособиться к перепадам температур, однако некоторые сорта из генетической коллекции все же дадут урожай. Уже идет первый сбор вишни раннего сорта "Новелла".
Урожай косточковых в этом году специалисты оценивают на "три", но так как сорта здесь адаптированные к болезням, климатическим условиям и стрессам, то в садах еще ожидают урожая сливы и черешни.