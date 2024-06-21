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13:00, 21 июня 2024 года В Орле продолжается диспансеризация участников СВО и их родных Уже идет четвертая волна.







В Орле идет четвертая волна диспансеризации участников СВО и членов их семей, организованная местным филиалом фонда "Защитника Отечества". Уже обследовано больше 100 человек.



Цель – вовремя обнаружить хронические неинфекционные болезни у подопечных. Осмотрены уже более сотни человек – для тех, у кого нашли риски здоровью, приняты меры. На раннем этапе найдена одна онкология. У участников СВО выявляются патологии слуха. Это связано с минно-взрывными ранениями, цереброваскулярные заболевания, сердечно-сосудистые.



Диспансеризация участников СВО и их семей проходит в новом отделении профилактики поликлиники №2, где после ремонта все службы диагностики располагаются на первом этаже.





Елена Литинская



