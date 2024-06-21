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12:29, 21 июня 2024 года

Митрополит Тихон проведет троицкие богослужения в районах Орловщины

Расписание опубликовано Орловской митрополией.


Митрополит Орловский и Болховский Тихон проведет троицкие богослужения в районах Орловщины. Расписание опубликовано Орловской митрополией.

21 июня 17:00 архипастырь совершит архиерейское заупокойное богослужение в канун Троицкой родительской субботы в Свято-Успенском монастыре Орла.

22 июня в Троицкую родительскую субботу в Никитском храме села Солнцево Орловского муниципального округа владыка возглавит божественную литургию. Начало службы в 8:00.

В этот же день – в канун Дня Святой Троицы (Пятидесятницы) – митрополит совершит всенощное бдение в Свято-Троицком храме Мценска. Начало в 17:00.

В День Святой Троицы 23 июня архипастырь возглавит божественную литургию в Свято-Троицком храме поселка Шахово Кромского района. Начало службы в 8:00.


Артем Ежаков
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