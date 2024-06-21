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12:00, 21 июня 2024 года Орловец приговорен к реальному сроку за пьяное ДТП со смертельным исходом Ему назначено почти шесть лет колонии-поселения.





Залегощенский районный суд приговорил местного жителя к пяти годам и восьми месяцам колонии-поселения за пьяное ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры. Также мужчину на два года и десять месяцев лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.



Трагедия произошла в августе 2022 года. Нетрезвый мужчина в темное время суток ехал на "Шевроле", превысил скорость, выехал на обочину и столкнулся с припаркованным "Ниссаном". Водитель "Ниссана" погиб на месте.





Артем Ежаков



