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10:00, 23 июня 2024 года Орловчанка отдала 3,6 миллиона рублей за "освобождение" сына из колонии Точку в деле о мошенничестве поставил Северный районный суд.





Северный районный суд Орла приговорил жительницу Ливенского района к пяти годам колонии общего режима за мошенничество. Вердикт не вступил в законную силу и может быть обжалован.



Как рассказали в пресс-службе суда, женщина пообещала своей знакомой помочь освободить из колонии ее сына. Она солгала, что у нее есть друзья в правоохранительных органах, которые могут помочь в этом вопросе, но для его решения нужны деньги. Потерпевшая отдала 3,6 миллиона рублей.



Осужденная же и не думала ничего делать. Как она призналась, ей нужны были деньги, чтобы раздать прежние долги, поэтому она воспользовалась ситуацией и придумала преступную схему. Вину женщина признала.





Артем Ежаков



