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8:02, 21 июня 2024 года В центре Орла временно запретят движение и стоянку машин Это связано с проведением мероприятий, посвященных Дню памяти и скорби.





В центре Орла временно запретят движение и стоянку машин. Это связано с проведением мероприятий, посвященных Дню памяти и скорби.



Как сообщили в мэрии, 21 июня с 20:00 до 05:00 22 июня от дома №35 по ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Ленина будет действовать временный запрет на стоянку транспортных средств.



22 июня с 03:30 до 05:00 запрещено движение транспортных средств по ул. Салтыкова-Щедрина от дома №35 до ул. Ленина.





Артем Ежаков



