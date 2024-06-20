Главная » Новости



19:30, 20 июня 2024 года Окончание работ на "Дворянке" в Орле может сдвинуться на 10 июля Об этом после очередного визита на объект рассказал первый зампред Орловского облсовета Михаил Вдовин.





Первый зампред Орловского облсовета Михаил Вдовин снова проверил ход работ по благоустройству сквера «Дворянское гнездо». 20 июня прошла встреча с подрядчиком, проектировщиком и заказчиком.



По словам Вдовина, основные виды работ завершены, осталось смонтировать систему видеонаблюдения, установить металлический барельеф и покрасить ротонду. "Эти виды работ, надеюсь, будут завершены к 1 июля", – отметил депутат.



Однако на облицовку лестницы не хватило гранита. Его заказали, но его получат через неделю и еще три – пять дней будут делать саму облицовку. Также Вдовин отметил некачественную покраску скамеек.

"Срок окончания работ может сдвинуться на 10 июля. Остались последние штрихи", – подытожил депутат.





Артем Ежаков



