Главная » Новости



11:34, 21 июня 2024 года В Орловской области догазифицируют почти 800 домов Таковы планы на 2024 год.





В 2024 году в Орловской области по программе догазификации планируют довести газ к 794 жилым домам. Об этом сообщает региональный информационный портал.



В данный момент принято 3,3 тысячи таких заявок, заключено 3,2 тысячи договоров. Газ подвели к границам 2,7 тысячи земельных участков, что на 28% больше плана к концу июня текущего года. Также ведутся работы по старту газификации садовых некоммерческих товариществ.



Сейчас Орловская область занимает 11 место среди регионов по социальной газификации в рейтинге координационного центра правительства РФ.





Артем Ежаков



