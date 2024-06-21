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20:00, 21 июня 2024 года Орловчанка осталась без денег и дома после общения с мошенниками Возбуждено уголовное дело.





В Орле расследуется очередное уголовное дело о дистанционном мошенничестве. Как рассказали в УМВД России по региону, женщина решила купить брусовый дом, и нашла привлекательный сайт в интернете, предлагающий конструкцию такого дома, доставку и установку здания.



Злоумышленники рассказали женщине, что если она внесет полную предоплату, то все сделают в кратчайшие сроки. Орловчанка перевела 1,2 миллиона рублей, а "продавцы" исчезли, удалив сайт.





Артем Ежаков



