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17:15, 20 июня 2024 года В Орле раскрыли убийство четырнадцатилетней давности Женщину зарезали за отказ сдать комнату.







В Орле раскрыли убийство женщины, совершенное в декабре 2010 года. В преступлении обвиняется 45-летний мужчина. Как рассказали в СУ СК России по региону, он пришел к знакомой с просьбой сдать ему комнату. Получив отказ, обвиняемый зарезал женщину.



Расследование неоднократно приостанавливалось и возобновлялось, но благодаря слаженной работе правоохранителей удалось выйти на след обвиняемого и собрать доказательства его вины. Сейчас дело передано в суд.





Артем Ежаков



