В Орловской области подрастают дети с необычными именами

Виорика, Мира, Азарий — эти и другие редкие имена дают своим чадам жители региона.

Орловцы выбирают для детей необычные имена. Например: Виорика, Мира или Азарий. Ориентируются родители на оригинальность и "свою историю жизни".

Фантазию родителей может ограничить закон. В имени не допускаются цифры, символы и знаки, запятые, точки, многоточия.



По мнению Православной церкви, для светского общения можно называть человека так, как уху приятно, но для крещения желательно давать имя в честь небесного покровителя.