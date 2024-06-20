В Орловской области подрастают дети с необычными именами

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18:00, 20 июня 2024 года
В Орловской области подрастают дети с необычными именамиВиорика, Мира, Азарий — эти и другие редкие имена дают своим чадам жители региона.
Орловцы выбирают для детей необычные имена. Например: Виорика, Мира или Азарий. Ориентируются родители на оригинальность и "свою историю жизни".
Фантазию родителей может ограничить закон. В имени не допускаются цифры, символы и знаки, запятые, точки, многоточия.
По мнению Православной церкви, для светского общения можно называть человека так, как уху приятно, но для крещения желательно давать имя в честь небесного покровителя.
Мария Семак