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19:00, 20 июня 2024 года Юных орловцев отметили дипломами "Левитановского пленэра" Отличились три воспитанника Детской художественной школы.







Три воспитанника Детской художественной школы привезли дипломы из Костромы, где в седьмой раз прошел Всероссийский конкурс "Левитановский пленэр".



Для участников подготовили две номинации – "Лирический пейзаж" и пленэр на Волжских просторах, который проходил в Плесе.



Павел Дорошенков стал победителем сразу в двух номинациях. Также жюри оценило небо в лирическом пейзаже Виктории Тенюгиной.



Всего на конкурсе Орловскую область представляли восемь участников, трое вернулись с победами.





Юлия Опанасюк



