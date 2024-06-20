|
|четверг 20.06.2024 22:05:04
|302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
|
|
|
|
|Главная » Новости
19:00, 20 июня 2024 года
Юных орловцев отметили дипломами "Левитановского пленэра"Отличились три воспитанника Детской художественной школы.
Три воспитанника Детской художественной школы привезли дипломы из Костромы, где в седьмой раз прошел Всероссийский конкурс "Левитановский пленэр".
Для участников подготовили две номинации – "Лирический пейзаж" и пленэр на Волжских просторах, который проходил в Плесе.
Павел Дорошенков стал победителем сразу в двух номинациях. Также жюри оценило небо в лирическом пейзаже Виктории Тенюгиной.
Всего на конкурсе Орловскую область представляли восемь участников, трое вернулись с победами.
Юлия Опанасюк
|
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.