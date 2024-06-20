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20:00, 20 июня 2024 года Луганскую молодежь познакомили с культурным наследием Орловщины Для детей, приехавших на "Университетские смены", провели тематические уроки и экскурсии.







50 участников "Движения Первых" из Луганской Народной Республики на 10 дней приехали в Орел на "Университетскую смену".



Ребята познакомятся с работой Орловского госуниверситета, посетят лекции и профильные занятия, профориентационные уроки и мастер-классы, а также пообщаются со студентами и педагогами.



Не забыли и про культурную составляющую. Для детей провели тематические уроки и экскурсии. Ребята узнали историю театра "Свободное пространство", побывали в Спасском-Лутовиново, узнали о Судбищенской битве.





Елена Степовая



