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14:25, 20 июня 2024 года В Орле планируют запретить электросамокаты на улице Ленина Также полное ограничение на движение средств индивидуальной мобильности хотят ввести еще на некоторых участках города.





В Орле планируется ввести полное ограничение на передвижение с использованием средств индивидуальной мобильности на проезжей части улично-дорожной сети, мостах и путепроводах, площади и улице Ленина, в Детском парке, а также пешеходной части бульвара Победы. Об этом рассказал председатель горсовета Орла Василий Новиков.



Передвижение на средствах индивидуальной мобильности хотят разрешить по велосипедным дорожкам без ограничения скорости, а также по крайней правой стороне тротуара с ограничением скорости до 15 километров в час.



Дополнительно планируется ограничить максимальную скорость средств индивидуальной мобильности до 15 километров в час, в жилых зонах до 10 километров в час.



Также рассматривается запрет на организацию парковки СИМов на тротуарах и пешеходных дорожках, велодорожках, остановках общественного транспорта, обочинах автодорог, детских и спортивных площадках, мостовых сооружениях, на территории памятников, монументов, мемориалов, местах воинских захоронений.



Предложения рассмотрели на заседании профильного комитета горсовета. Депутаты согласились с ними и рекомендовали мэрии разработать меры для обеспечения безопасности водителей СИМов и пешеходв.





