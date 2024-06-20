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10:50, 20 июня 2024 года В Орле на трех улицах установят новые остановки На работы выделено почти полтора миллиона рублей.





В Орле ищут подрядчика для изготовления и установки остановочных павильонов. На работы выделено почти полтора миллиона рублей. Эта информация появилась на сайте Госзакупок.



Заявки принимают до 26 июня. Работы должны быть сделаны в течение 30 календарных дней с момента подписания соглашения.



Остановки сделают на Комсомольской (остановка общественного транспорта "Трансмаш"), на площади Карла Маркса, улице 5-й Орловской Стрелковой Дивизии (остановка общественного транспорта "Микрорайон "Новая Ботаника").





Артем Ежаков



