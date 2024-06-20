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10:22, 20 июня 2024 года В Болховском микрорайоне Орла появится храм во имя Георгия Коссова Место строительства освятил митрополит Орловский и Болховский Тихон.



Фото: Евгений Мартынов

До конца года в Болховском микрорайоне города Орла появится храм во имя одного из самых почитаемых орловских святых — священноисповедника Георгия Коссова.



Место строительства освятил митрополит Орловский и Болховский Тихон, сообщили в Орловской митрополии.



Еще при жизни отец Георгий обещал верующим, что, покинув этот мир, не оставит их без помощи. Причислен к лику святых в 2000 году на юбилейном Архиерейском соборе Русской православной церкви. 9 декабря того же года обретены его мощи. Георгий Коссов включен в состав Собора орловских святых.





Артем Ежаков



