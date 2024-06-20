В Орле иномарка отправила мотоциклиста на больничную койку
ДТП случилось утром 19 июня на улице Генерала Родина.
Фото: управление Госавтоинспекции по Орловской области
Утром 19 июня на улице Генерала Родина в Орле случилось ДТП с пострадавшим. Как рассказали в управлении Госавтоинспекции по региону, "Хавал", выезжая с прилегающей территории, не уступил дорогу мотоциклу.
В результате столкновения 22-летний водитель "Сузуки" получил травмы и был госпитализирован. Отмечается, что у мотоциклиста не было прав, а сам мотоцикл в установленном порядке зарегистрирован не был.