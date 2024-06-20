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13:27, 20 июня 2024 года В Ливнах после поездки на мопеде пострадал подросток Ложиться в больницу ему не потребовалось.



Фото: управление Госавтоинспекции по Орловской области

19 июня в районе полудня на перекрестке улиц Капитана Филиппова и Карла Маркса в Ливнах произошло ДТП с участием ребенка.



Как рассказали в управлении Госавтоинспекции по региону, водитель "Нивы Шевроле" не уступил дорогу мопеду и столкнулся с ним.



Пострадал 17-летний водитель мопеда. Его отвезли в местную ЦРБ, но госпитализация ему не понадобилась.





Артем Ежаков



