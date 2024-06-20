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9:50, 20 июня 2024 года Андрей Клычков пригласил орловцев почтить память погибших в Великой Отечественной войне Губернатор призвал жителей региона присоединиться к акции "Свеча памяти".





Губернатор Орловской области Андрей Клычков призвал жителей региона присоединиться к акции "Свеча памяти" и почтить память погибших в Великой Отечественной войне.



Акция состоится 22 июня, в День памяти и скорби, в четыре часа утра.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: "Ранним утром 22 июня состоится возложение свечей памяти у стелы Воинской Славы на бульваре Победы. Это очень важный день для памяти народа, особенно в наше время. Я приглашаю всех принять участие".





Артем Ежаков



