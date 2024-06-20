Андрей Клычков пригласил орловцев почтить память погибших в Великой Отечественной войне
Губернатор призвал жителей региона присоединиться к акции "Свеча памяти".
Губернатор Орловской области Андрей Клычков призвал жителей региона присоединиться к акции "Свеча памяти" и почтить память погибших в Великой Отечественной войне.
Акция состоится 22 июня, в День памяти и скорби, в четыре часа утра.
Андрей Клычков, губернатор Орловской области:"Ранним утром 22 июня состоится возложение свечей памяти у стелы Воинской Славы на бульваре Победы. Это очень важный день для памяти народа, особенно в наше время. Я приглашаю всех принять участие".