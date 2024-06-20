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9:25, 20 июня 2024 года Главгосэкспертиза России одобрила проект строительства студенческого кампуса в Орле Положительное заключение выдано.





Главгосэкспертиза России в июне выдала положительное заключение на проект строительства студенческого кампуса в Орле. Об этом сообщается на сайте учреждения.



Кампус возведут в 2026 году. Его площадь превысит 59 тысяч "квадратов". В проект включены учебно-лабораторный корпус, общежитие на полторы тысячи мест, зона для занятий спортом, футбольное поле с трибунами на 500 мест, а также другие участки под конкретные задачи.



Сейчас на месте будущего кампуса завершаются подготовительные работы, готов бытовой городок, проведено подключение к инженерно-техническим сетям. Фактически строить сам кампус планируют начать в третьем квартале 2024 года.





Артем Ежаков



