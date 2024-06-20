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8:06, 20 июня 2024 года В Орловской области уничтожен беспилотник Отработали дежурные средства ПВО.





В ночь на 20 июня дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотник самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.



Также минувшей ночью перехвачены и уничтожены шесть БПЛА над территорией Республики Адыгея, три БПЛА над территорией Брянской области, три БПЛА над территорией Краснодарского края, один БПЛА над территорией Ростовской области, один БПЛА над территорией Белгородской области.





Артем Ежаков



