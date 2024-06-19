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19:00, 19 июня 2024 года Творческих амчан награждают премиями на развитие своих проектов Помогает федеральный проект.







Федеральный проект "Творческие люди" ежегодно поощряет инициативных и талантливых, помогает учреждениям культуры реализовать задуманное победителей. Мценский район среди лидеров этого конкурса.



На этот раз звание лучшей получила Жилинская библиотека и руководитель Нововолковского сельского клуба.



Валентина Денисова руководит сельским клубом с 1998 года. Ведет рисование, проводит праздничные мероприятия и конкурсы. Премию "Творческие люди" в размере 56 тысяч рублей потратила на нужды клуба. Купили музыкальную колонку и ноутбук, провели четыре мероприятия.



Это уже шестая сельская библиотека Мценской ЦБС, отмеченная как лучшее учреждение культуры. Премией «Творческие люди» отмечены еще пять сельских библиотекарей-амчан.





Татьяна Тимохина



