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7:30, 20 июня 2024 года

В Орле детям показали устройство автомата и строевые приемы

Досуг в школьных лагерях организуют с пользой и патриотическим уклоном.

Фото: мэрия Орла

В Орле продолжается сезон пришкольных лагерей. Досуг детей, посещающих их, организуют с патриотическим уклоном.
Так, в лагере "Мечта" юноармейцы устроили мастер-класс, где познакомили младших ребят с устройством автомата, показали строевые приемы и как вязать туристические узлы, а еще рассказали, насколько важно при любых трудностях оставаться сплоченной командой. Вместе с отдыхающими в мастер-классе поучаствовали и официальные лица.
Как сообщает администрация Орла, в этом году в сорока лагерях отдохнут почти шесть тысяч детей из Орла.



Анна Федина
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