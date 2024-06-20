В Орле детям показали устройство автомата и строевые приемы

Досуг в школьных лагерях организуют с пользой и патриотическим уклоном.

Фото: мэрия Орла

В Орле продолжается сезон пришкольных лагерей. Досуг детей, посещающих их, организуют с патриотическим уклоном.



Так, в лагере "Мечта" юноармейцы устроили мастер-класс, где познакомили младших ребят с устройством автомата, показали строевые приемы и как вязать туристические узлы, а еще рассказали, насколько важно при любых трудностях оставаться сплоченной командой. Вместе с отдыхающими в мастер-классе поучаствовали и официальные лица.



Как сообщает администрация Орла, в этом году в сорока лагерях отдохнут почти шесть тысяч детей из Орла.