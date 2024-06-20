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12:00, 20 июня 2024 года

В Орле 22 июня пройдет спектакль с участием четырех театров

Постановку-концерт гости смогут увидеть в "Свободном пространстве".


22 июня артисты четырех орловских театров соберутся на одной сцене, чтобы выразить поддержку и благодарность прошлым и настоящим защитникам Родины.

В "Свободном пространстве" в этот день пройдет спектакль-концерт "Средь оплывших свечей и вечерних молитв". В театре сообщили, что спектакль состоится на летней сцене.

Зрители смогут услышать стихи и песни военных лет в исполнении артистов орловских театров. Билеты можно заказать онлайн. Также администрация театра предупреждает о том, что при неблагоприятной погоде спектакль отменят.

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Анна Федина
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