Ремонт котельной в 909-м квартале Орла идет по графику

Масштабный проект затрагивает еще две котельные.

В Орле продолжается ремонт котельной в 909-м квартале. Работы начались по окончанию отопительного сезона. Масштабный проект затрагивает также котельные на Авиационной и Пушкарной.



Ремонтные работы ведутся и снаружи, и внутри. Сейчас энергетики ищут современное решение, которое позволит уйти от устаревших неэффективных агрегатов. Например, новые котлы. С ними орловцы смогут сэкономить, а сама котельная станет автономной. В июле будет монтироваться тепловое оборудование.



Для ремонта привлечены федеральные средства — 310 миллионов рублей. Остальные 77 — бюджет энергетиков. Работы планируют закончить к 1 октября.