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14:47, 19 июня 2024 года В Орловскую область придут грозы, град и штормовой ветер Непогода ожидается в ближайшие сутки.





МЧС России по Орловской области предупреждает жителей региона о непогоде с вечера 19 июня и в течение следующих суток.



Ночь прогнозируется без существенных осадков, днем возможен дождь, местами сильный, гроза, местами град.



Ветер днем может достигать отметок от 16 до 21 метра в секунду.



Температура воздуха ночью составит от 15 до 20 градусов, днем от 21° до 26 градусов тепла.





Артем Ежаков



