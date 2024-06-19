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20:00, 19 июня 2024 года В орловском парке Победы говорили о пользе здорового образа жизни Акция прошла в рамках недели физической активности.







Минздрав России назвал текущую неделю временем физической активности. По всей стране проходят акции, которые призывают к здоровому образу жизни.



В парке Победы Орла состоялась акция по распространению информации о пользе физической активности. ЗОЖ является профилактикой ишемической болезни сердца, диабета II типа, депрессии, деменции, онкологии.



В акции также участвовали представители страховой компании – призвать орловцев к диспансеризации.



Орловцам также напомнили, что физическая активность это не обязательно спорт. Это могут быть ходьба, плавание или танцы.





Елена Литинская



