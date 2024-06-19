В орловском парке Победы говорили о пользе здорового образа жизни
Акция прошла в рамках недели физической активности.
Минздрав России назвал текущую неделю временем физической активности. По всей стране проходят акции, которые призывают к здоровому образу жизни.
В парке Победы Орла состоялась акция по распространению информации о пользе физической активности. ЗОЖ является профилактикой ишемической болезни сердца, диабета II типа, депрессии, деменции, онкологии.
В акции также участвовали представители страховой компании – призвать орловцев к диспансеризации.
Орловцам также напомнили, что физическая активность это не обязательно спорт. Это могут быть ходьба, плавание или танцы.