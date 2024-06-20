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11:30, 20 июня 2024 года Орловская "Дружина добрых дел" почти сотню раз ездила с гуманитарной миссией в зону СВО Работа волонтеров продолжается.







Орловская "Дружина добрых дел" почти сотню раз ездила с гуманитарной миссией в зону СВО. Работа волонтеров продолжается.



Добровольцы отвозят груз от неравнодушных орловцев и сами плетут масксети, шьют балаклавы и термобелье. Грузы на фронт отправляются каждую неделю – объединяемся домами, поселками и городами.



В одном только доме №44 по улице Цветаева собрали шесть посылок, и на этой цифре здесь не остановятся. Подробнее в сюжете Александры Бахтиной.





Александра Бахтина



