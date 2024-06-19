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16:21, 19 июня 2024 года В Орловской области благополучно нашли ушедшую из дома 91-летнюю пенсионерку О ней ничего не было известно более суток.





В Орловской области благополучно нашли ушедшую из дома 91-летнюю пенсионерку. О ней ничего не было известно более суток. В поисках участвовали волонтеры и полицейские.



Как рассказали в пресс-службе УМВД России по региону, женщину нашли недалеко от деревни Кузнечик Первый. Ее заметил старший сержант полиции Владислав Силин. Женщина находилась рядом со зданиями старой фермы и очень обрадовалась правоохранителям.



Пенсионерку отвезли домой и вызвали медиков для осмотра.





Артем Ежаков



