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13:30, 19 июня 2024 года В Орле началась регистрация на забег "ПоБерегу" Орловцы могут пробежать километр, пять или десять километров.





В Орле началась регистрация на забег "ПоБерегу". Он пройдет вечером 10 августа.



Орловцы могут пробежать километр, пять или десять километров. Дистанция зависит от возраста.



Цель традиционная – собрать деньги на создание новой инклюзивной территории для детей. Все подробности – на сайте мероприятия.





Артем Ежаков



