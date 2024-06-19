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13:00, 19 июня 2024 года В Орле может появиться улица в честь Вячеслава Соколова Это будет участок от перекрестка улицы Скворцова с Наугорским шоссе до Приборостроительной улицы.





В Орле именем партийного и хозяйственного руководителя Вячеслава Соколова, включенного в книгу Почета города, предложено назвать улицу. Это будет участок от перекрестка улицы Скворцова с Наугорским шоссе до Приборостроительной улицы.



Об этом шла речь на заседании профильного комитета горсовета Орла. Депутаты предложение поддержали. Окончательно утвердить его предстоит на заседании городского совета.





Артем Ежаков



