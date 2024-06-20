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12:30, 20 июня 2024 года В Орловской области сохраняется благоприятная обстановка по ОРВИ и COVID-19 Заболеваемость ими падает.





В Орловской области с 10 по 16 июня с симптомами ОРВИ в больницы пришли 1648 человек. Неделей ранее было чуть больше двух тысяч визитов.



Доля детей в возрасте до 14 лет среди пациентов сейчас составляет 59,2%. Это чуть выше показателя позапрошлой семидневки. Тогда цифра была 58,2%.



Заболеваемость COVID-19 снизилась на 20% – 20 случаев против 25.



По данным Роспотребнадзора, сейчас в регионе циркулируют риновирусы и возбудитель COVID-19 – SARS-CoV-2.





Артем Ежаков



