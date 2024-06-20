Главная » Новости



15:29, 20 июня 2024 года Три выпускника из Орла идеально справились с ЕГЭ по физике Это двое ребят из школы №27 и выпускница лицея №28.



Фото: архив "Вести-Орел"

Стали известны результаты ЕГЭ по физике. В Орле на сто баллов его сдали три человека. Это Александр Беляев и Артемий Нарзиев из школы №27 и Александра Бодрова из лицея № 28.



Как рассказали в городской администрации, в текущую экзаменационную кампанию в Орле уже есть 15 выпускников, идеально сдавших ЕГЭ. Из них пять стобалльников заканчивают школу №27.





Артем Ежаков



