Три выпускника из Орла идеально справились с ЕГЭ по физике

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15:29, 20 июня 2024 года
Три выпускника из Орла идеально справились с ЕГЭ по физикеЭто двое ребят из школы №27 и выпускница лицея №28.
Фото: архив "Вести-Орел"
Стали известны результаты ЕГЭ по физике. В Орле на сто баллов его сдали три человека. Это Александр Беляев и Артемий Нарзиев из школы №27 и Александра Бодрова из лицея № 28.
Как рассказали в городской администрации, в текущую экзаменационную кампанию в Орле уже есть 15 выпускников, идеально сдавших ЕГЭ. Из них пять стобалльников заканчивают школу №27.
Артем Ежаков
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