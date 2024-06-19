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15:00, 19 июня 2024 года Делегация правительства РФ проверила ключевые орловские стройки Она находилась в регионе с двухдневным визитом.





В Орловской области два дня работала делегация правительства РФ. 18 июня регион посетили заместитель министра строительства и ЖКХ Юрий Гордеев, первый заместитель министра культуры Сергей Обрывалин, а также представители других федеральных ведомств.



19 июня в Орле побывал помощник председателя правительства Российской Федерации Муслим Хучиев. Ему показали экспозицию о Судбищенской битве, а также познакомили с перспективой обустройства мемориального комплекса, посвященного сражению.



Также делегация посетила с проверкой многопрофильный медицинский центр ООКБ, он же "Титаник", а также аэропорт "Южный" и стройплощадку межвузовского кампуса.



Как отметил губернатор Андрей Клычков, по итогам визита был разработан ряд предложений и замечаний, которые учтут в дальнейшей работе.





