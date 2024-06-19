Главная » Новости



14:00, 19 июня 2024 года В Орловской области ссора мигрантов закончилась убийством Конфликт возник на бытовой почве.



Фото: СУ СК России по Орловской области

В Мценске расследуют дело об убийстве. Ранее в местную больницу с ножевыми ранениями поступил 21-летний гражданин одной из республик ближнего зарубежья. Медики не смогли спасти пострадавшего.



У следователей уже есть подозреваемый. Им оказался 23-летний земляк погибшего. По данным следствия, парни поссорились в общежитии и фигурант схватился за нож. Конфликт возник на бытовой почве.



Подозреваемый взят под стражу.





Артем Ежаков



