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14:30, 19 июня 2024 года Один из маршрутов забега "ПоБерегу" в Орле пройдет через Красный мост Официальная пресс-конференция мероприятия состоялась 18 июня.





В Орле 10 августа в третий раз пройдет благотворительный забег "ПоБерегу". Акция традиционно помогает создавать инклюзивные площадки для детей с ОВЗ. Две уже готовы – в парке Победы в Орле и в микрорайоне "Коммаш" в Мценске.



В этом году ожидаются нововведения. Забег будет вечером. Также изменят маршрут. Он пройдет по историческим местам города. Путь самых выносливых благобегунов пройдет через Красный мост.

Михаил Громов, организатор спортивных мероприятий: "Появился снова Красный мост, есть возможность пробежать как с одного, так и с другого берега. Посмотреть на город с разных сторон и, что важно, вечером". В прошлом году на дистанцию вышли две тысячи бегунов, в этом организаторы ожидают больше участников. Возможно, появится и подготовка к забегу в виде мастер-классов и специальных тренировок.



Дистанции забегов составят от 100 метров – для участников с ограниченными возможностями здоровья – до десяти километров.



Регистрация на забег уже открыта.





