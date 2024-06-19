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14:30, 19 июня 2024 года

Один из маршрутов забега "ПоБерегу" в Орле пройдет через Красный мост

Официальная пресс-конференция мероприятия состоялась 18 июня.


В Орле 10 августа в третий раз пройдет благотворительный забег "ПоБерегу". Акция традиционно помогает создавать инклюзивные площадки для детей с ОВЗ. Две уже готовы – в парке Победы в Орле и в микрорайоне "Коммаш" в Мценске.

В этом году ожидаются нововведения. Забег будет вечером. Также изменят маршрут. Он пройдет по историческим местам города. Путь самых выносливых благобегунов пройдет через Красный мост.
Михаил Громов, организатор спортивных мероприятий: "Появился снова Красный мост, есть возможность пробежать как с одного, так и с другого берега. Посмотреть на город с разных сторон и, что важно, вечером".
В прошлом году на дистанцию вышли две тысячи бегунов, в этом организаторы ожидают больше участников. Возможно, появится и подготовка к забегу в виде мастер-классов и специальных тренировок.

Дистанции забегов составят от 100 метров – для участников с ограниченными возможностями здоровья – до десяти километров.

Регистрация на забег уже открыта.
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