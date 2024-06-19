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10:20, 19 июня 2024 года В Орле едва не утонула девушка-подросток Трагедия чуть не случилась на озере Светлая жизнь.





Вечером 18 июня на озере Светлая жизнь в Орле едва не случилась трагедия – чуть не утонула 17-летняя девушка. Как рассказали в ГУ МЧС России по региону, ее заметил дежурный спасатель.



Девушку достали из воды с помощью спасательного круга. Она находилась в 40 метрах от берега.



Ей оказали первую помощь, от госпитализации девушка отказалась.





Артем Ежаков



