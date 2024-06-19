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12:00, 19 июня 2024 года В Орле отца и дочь признали виновными в мошенничестве с продажей бань и бытовок Потерпевшими в деле были 60 человек.





В Орле директора и коммерческого директора ООО "Атлас-М" признали виновными в мошенничестве с продажей построек. О приговоре рассказали в областной прокуратуре.



В суде удалось доказать, что в период с мая 2020 года по февраль 2022 года осужденные заключали с клиентами договоры поставки бытовок, блок-контейнеров, садовых домиков и мобильных бань. Фактически отец и дочь исполнять соглашения не собирались, а деньгами распоряжались по своему усмотрению.



Потерпевшими стали 60 человек. Общий ущерб составил 5,9 миллиона рублей.



Приговором суда женщина проведет в колонии общего режима три года. Мужчине назначили два года условно. Также на двоих они заплатят миллион рублей штрафа.





Артем Ежаков



