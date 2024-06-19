Депутат Госдумы Сергей Морозов оценил развитие орловских предприятий

Он побывал на кабельном заводе, ознакомился с технологией печатания 3D-домов, побывал на стройплощадке нового производственного комплекса завода металлоконструкций.

Орловские предприятия посетила делегация из Москвы. Ее возглавлял первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по региональной политике и местному самоуправлению Сергей Морозов.



Делегация посетила ряд предприятий. Первым стал завод, который занимается разработкой и производством кабельно-проводниковой продукции — как стандартных, так и уникальных марок для всех отраслей промышленности. Сегодня здесь налажено более 50 современных линий производства.



Второй точкой маршрута стала стройплощадка нового производственного комплекса завода металлоконструкций. Он будет готов уже через девять месяцев и станет единственным производством металлоконструкций в стране для строительства крупных нефтегазовых проектов и небоскребов.



Еще одним пунктом визита стало посещение предприятия по 3D-печатанию жилых домов. Здесь вполне реально возвести 35 "квадратов" за восемь часов. Сейчас орловская строительная компания ведет работы по самому большому напечатанному дому в мире. Заказы есть — 800 квадратных метров напечатают для Оренбургской области.



Также Сергей Морозов оценил производство легкого волоконно-оптического кабеля. Около 20 лет назад это была маленькая частная компания. Сегодня здесь более 20 производственных линий, растет география дилерской сети.



В целом, как отметили представители столичной делегации, на орловских промышленников можно равняться, а импортозависимость у них невысока.