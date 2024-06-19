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8:50, 19 июня 2024 года В двух десятках домов в Северном районе Орла отключат горячую воду Неудобства связаны с устранением изношенности теплосетей на улице Бурова.





19 июня в связи с устранением изношенности теплосетей на улице Бурова ограничат подачу горячей воды в два десятка домов в Северном районе Орла. Об этом сообщили в филиале "Квадры".



Неудобства продлятся с 9:00 19 июня до 20:00 20 июня.



Список адресов, попавших под отключение:



• ул. Бурова, д. 2, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26;

• ул. Маринченко, д. 1, 3, 5, 7, 9, 9б, 11, 13, 15;

• ул. Московское ш., д. 141, 143, 147





Артем Ежаков



