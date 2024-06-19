Главная » Новости



17:30, 19 июня 2024 года Алковечеринка довела жителя Орла до уголовной статьи Мужчина задержан по подозрению в краже денег у знакомого.



Фото: архив "Вестей"

В Орле полиция задержала местного жителя за кражу денег с банковской карты. До уголовной статьи орловца довела алковечеринка.



Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области, ропажу денежных средств и банковской карты мужчина обнаружил после посещения компании, с которой он распивал алкоголь. Пришлось писать заявление. Сотрудникам полиции удалось установить, что карту у орловца похитил его же гость. Деньги мужчина тратил в течение нескольких дней: платил чужой картой за бензин, покупал продукты.



Теперь его ждет суд. Карта изъята, а сам похититель под подпиской о невыезде.





Анна Федина



