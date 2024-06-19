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7:37, 19 июня 2024 года Цены на новостройки в Орловской области почти достигли 89 тысяч за квадрат Данные представил Орелстат.



Фото: Ольга Супонева

Орелстат представил данные о ценах на жилье в регионе. Так, квартиры в новых домах в среднем достигли цены почти 89 тысяч за квадратный метр.



Согласно статистическим данным, в квартире улучшенного качества на первичном рынке придется отдать 88 914 рублей за один квадрат. Квартиры на вторичном рынке дешевле. Средняя цена - 70 тысяч рублей за метр. При этом в типовом жилье среднего качества квадрат оценивается в 65 756 рублей, а в жилье улучшенного качества - 77 687 рублей.





Ольга СУПОНЕВА



