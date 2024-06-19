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15:30, 19 июня 2024 года Орловские поисковики передали останки красноармейца на малую родину Усман Ахмедович Ханзафаров пал в бою у деревни Задушное Новосильского района.





Орловские поисковики установили имена трех погибших красноармейцев. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФССП по региону, чьи сотрудники также участвуют в поисковых экспедициях.



Ранее вблизи деревни Задушное Новосильского района нашли останки 14 красноармейцев, личные вещи бойцов, фрагменты обмундирования, саперные лопатки, боекомплект, а также семь личных опознавательных знаков.



Уже удалось выяснить имена трех бойцов – сержанта Николая Георгиевича Меркулова из Ташкента, Усмана Ахмедовича Ханзафарова из Чкаловской области и Сергея Петровича Шевцова из деревни Ширяевская в Воронежской области. Найдены родственники Усмана Ханзафарова. Останки бойца передали на малую родину. Он будет похоронен с женой и дочерью 22 июня.



Согласно архивам, они сражались в составе 6-й гвардейской стрелковой дивизии и погибли 2 января 1942 года.





Артем Ежаков



