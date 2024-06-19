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10:50, 19 июня 2024 года Центр "В добрые руки" ежедневно помогает десяткам орловских семей Он работает под патронажем Свято-Троицкого храма.







В Орле продолжает свою работу центр нужных вещей "В добрые руки" под патронажем Свято-Троицкого храма. Вещи, принятые от дарителей, раздают всем нуждающимся.

Павел Богатырев, координатор центра "В добрые руки": "Мы принимаем вещи от людей, сортируем, обрабатываем, вывешиваем на вешалки и выставляем в зал. Вещи у нас можно получить бесплатно, независимо от уровня дохода". Каждый месяц вещей приносят больше, чем удается отдать, поэтому оставшиеся они будут перенаправлять в другой благотворительный фонд в Москве.



Ежедневно центр посещают 30 – 40 семей, в основном многодетных.





Елена Степовая



