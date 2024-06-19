Будущие орловские повара и авторемонтники сдали демонстрационный экзамен

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8:00, 19 июня 2024 года
Будущие орловские повара и авторемонтники сдали демонстрационный экзаменВ 2024 году его сдают более 1700 выпускников ссузов и вузов.
С 2019 года действует программа "Профессионалитет" национального проекта "Образование". В ее рамках студенты сдают демонстрационные экзамены, показывая, чему научились за годы учебы.
В числе прочих экзамен сдали будущие орловские повара и авторемонтники.
Всего за 3,5 часа повара должны приготовить по три порции холодной закуски, горячего из курицы с двумя гарнирами, а еще десерт из мусса и заварного теста.
Также прошел демоэкзамен по ремонту и обслуживанию автомобилей. За два часа участники должны провести диагностику и устранить десять неисправностей.
С 2019 года демонстрационный экзамен стал государственной формой аттестации в СПО. В этом году его сдают более 1700 выпускников ссузов и вузов.
Выпускники помимо диплома получат цифровой паспорт компетенции. Этот электронный документ с результатами поможет при трудоустройстве.
Татьяна Тимохина
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