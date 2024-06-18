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15:21, 18 июня 2024 года Экс-замглавврача и бывший главбух родильного дома в Орле предстанут перед судом Им вменяют получение взяток.



видео: СУ СК России по Орловской области

Советский районный суд города Орла приступает к рассмотрению уголовного дела в отношении бывших заместителя главного врача по экономическим вопросам и главного бухгалтера БУЗ ОО "Родильный дом". Им вменяют получение взяток.



Следствие выяснило, что обвиняемые с января 2019 по январь 2023 года получили от 58 сотрудников почти 8,7 миллиона рублей за общее покровительство по службе, в том числе за содействие в начислении премий и других выплат.





