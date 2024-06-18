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20:00, 18 июня 2024 года Орловец Александр Дьяков сменил инженерию на музыку и стихотворчество В свои 46 мужчина готовится стать студентом музколледжа.







Орловец Александр Дьяков сменил инженерию на музыку и стихотворчество. В свои 46 мужчина готовится стать студентом музколледжа.



К творчеству мужчину тянуло всегда, но решился на крутой поворот в жизни он сравнительно недавно. Открыл event-агентство, стал писать стихи, петь, принимать участие в концертах.



Гитарой Александр владеет с детства, недавно начал осваивать фортепиано. Первый сборник стихов орловец выпустил около двух лет назад. С тех пор написал около 700 стихотворений о жизни, природе и предназначении человека.





Эва Стасюлевич



